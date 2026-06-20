تغييران في تشكيلة البرازيل أمام هايتي

أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تغييرين على تشكيلته التي ستواجه هايتي السبت لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك المغرب وإسكتلندا.

واختار أنشيلوتي، المهاجم ماتيوس كونيا والظهير الأيمن دانيلو بدلًا من إيجور تياجو وروجر إيبانيز، في تغييرين على تشكيلته التي واجهت المغرب «1-1».

وأبقى أنشيلوتي على لاعبي الوسط كاسيميرو ولوكاس باكيتا، اللذين يشاركان في التشكيلة الأساسية رغم المعاناة أمام المغرب. ويلعب كونيا في خط الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور ورافينيا.

ولم يرافق نيمار المنتخب، إذ لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر.

من جانبها، أجرت هايتي تغييرين على تشكيلتها التي خسرت أمام إسكتلندا في المباراة الأولى، إذ أدرجت مدافعًا إضافيًا هو جي.كيه دوفيرن ودفعت بالمهاجم جوسوي كازيمير، وذلك بدلًا من لوسيوس ديدسون وويلسون إيزيدور.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

البرازيل: أليسون ودانيلو وجابرييل ماجالايس وماركيينوس ودوجلاس سانتوس وكاسيميرو وبرونو جيمارايش ولوكاس باكيتا وماتيوس كونيا ورافينيا وفينيسيوس جونيور.

هايتي: جوني بلاسيد وكارلنز أركوس وريكاردو آدي وهانيس ديلكروا ومارتان إكسبيريانس وجي.كيه دوفيرن وجان-ريكنر بيلجارد ودانلي جان-جاك وروبن بروفيدانس وجوسوي كازيمير وفرانتزدي بييرو.