المغرب تلامس التأهل بنقاط إسكتلندا
لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع زميلهم صيباري بعد تسجيله الهدف في مرمى إسكتلندا، فجر السبت في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم 2026 (الفرنسية)
بوسطن ـ الرياضية 2026.06.20 | 03:38 am
اقترب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم من بلوغ الدور الثاني لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإسكتلندي 1-0 فجر السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وحسم «أسود الأطلس» المواجهة بفضل الهدف الذي سجله إسماعيل صيباري في الدقيقة 2 من المباراة التي جرت على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية.
وهيمن المنتخب المغربي على مجريات المباراة وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص لكنه حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث.
بهذه النتيجة، يتصدر المغرب مجموعته برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إسكتلندا ثانية الترتيب التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز 1-0 على هايتي التي تتذيل المجموعة قبل مواجهة البرازيل لاحقًا.