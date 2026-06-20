المغرب تلامس التأهل بنقاط إسكتلندا

اقترب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم من بلوغ الدور الثاني لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإسكتلندي 1-0 فجر السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وحسم «أسود الأطلس» المواجهة بفضل الهدف الذي سجله إسماعيل صيباري في الدقيقة 2 من المباراة التي جرت على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية.

وهيمن المنتخب المغربي على مجريات المباراة ‌وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص لكنه حافظ على ⁠تقدمه ⁠ليحصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، يتصدر المغرب مجموعته برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إسكتلندا ثانية الترتيب التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز 1-0 على هايتي التي تتذيل المجموعة ​قبل مواجهة ​البرازيل لاحقًا.