رينارد يحفز التوانسة: لست ساحرا.. ولا تخافوا اليابانيين

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب الجديد للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، أن العمل الجاد والوحدة فقط يمكن أن ينقذا مشوار «نسور قرطاج» في كأس العالم 2026.

وعُيّن المدرب الفرنسي هذا الأسبوع بشكل مفاجئ بعد إقالة صبري لموشي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد 1-5 الأحد.

وأصبح لموشي أول مدرب في تاريخ كأس العالم يُقال بعد مباراة واحدة فقط.

ولم يمض على عمل رينارد الذي تنقل بين عدة تجارب تدريبية، مع فريقه الجديد سوى ثلاثة أيام، ويواجه السبت مهمة صعبة أمام منتخب اليابان في مونتيري بالمكسيك.

ويُلقّب رينارد بـ«الساحر» نظرًا لنجاحاته الطويلة في اللعبة وحسه التكتيكي.

وكان قد قاد فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين 2-1، التي توجت لاحقًا باللقب، في كأس العالم 2022 عندما كان مدربًا للسعودية.

وعندما طُرح عليه أن وضع تونس يتطلب منه القيام بشيء استثنائي، قال رينارد «57 عامًا»: «علينا أن نقدم مباراة جماعية مثالية ونسيان ما حصل أمام السويد».

وتابع المدرب الفرنسي: «لقد التقيت بمجموعة منفتحة الذهن، مصممة، تمتلك روحًا قتالية، وتريد الثأر.. إذا لم نكن واثقين من الفوز علينا العودة إلى البيت».

وأضاف: «في ما يخص مباراة اليابان، فإن العزيمة أمر أساسي، ومن السهل التحدث، وسمعت أنني وُصفت بالساحر، لكنني لست ساحرًا».

وفي مقابل البداية الكارثية لتونس في البطولة، أظهر المنتخب الياباني جودته بتعادله 2-2 مع هولندا.

ورفض رينارد الخوض في تفاصيل خطته التكتيكية، مؤكدًا أنهم يجب أن يعودوا إلى الأساسيات والمبادئ، واحترام اليابان لكن عدم الخوف منها.

وقال في نداء تحفيزي: «علينا أن نكون منضبطين ودقيقين، وأن نلعب كفريق واحد، كجماعة متماسكة. هذه هي قوتنا الوحيدة».