صيباري يكتب التاريخ بأسرع هدف

دوّن إسماعيل صيباري، مهاجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، اسمه في نهائيات كأس العالم بعدما سجل أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال، وكان ذلك في مرمى المنتخب الإسكتلندي، فجر السبت.

وأحرز صيباري الهدف بعد مرور دقيقة و10 ثوانٍ عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليقود منتخب بلاده إلى التغلب على إسكتلندا 1-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتفوق صيباري بذلك على مواطنه حكيم زياش الذي سجل هدفًا في الدقيقة الثالثة و30 ثانية خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كندا في مونديال قطر 2022.

كما بات هدف صيباري أسرع هدف في النسخة الجارية من المونديال حتى الآن.

وكان الهدف الأسرع في هذه النسخة من توقيع التشيكي ميخال ساديليك في شباك جنوب إفريقيا خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، الخميس.

وجاء هدف ساديليك بعد 5 دقائق و8 ثوانٍ من انطلاق المباراة.