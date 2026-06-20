إيميرس: لم نأت من أجل مشاهدة الألمان يلعبون

تمسَّك إيميرس فاي، مدرب المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، بالالتزام بأسلوبه المعتاد خلال اللقاء أمام ألمانيا، بطلة العالم أربع مرَّاتٍ، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026، التي تضمُّ أيضًا الإكوادور وكوراساو.

وكشف المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، عن نيَّاته بوضوحٍ عندما سُئِل عمَّا إذا كانت ألمانيا تُمثِّل عقبةً أكبر من أن يتغلَّب عليها بطل الأمم الإفريقية 2023، الذي لم يتخطَّ عتبة المجموعات طوال مشاركاته الثلاث السابقة في البطولة، إذ قال: «لم نأتِ من أجل مشاهدة الألمان يلعبون. لقد جئنا لنتغلَّب عليهم، وجئنا لنحصل على التأهل إلى الدور الثاني، وليس لحفظ ماء الوجه».

وأضاف: «لكنْ قبل كل شيءٍ، نريد العودة بعد المباراة إلى معسكرنا في فيلادلفيا بنقاطنا الست، وبيقينٍ أننا سنتصدَّر المجموعة أيضًا».

وانتظرت كوت ديفوار حتى وقتٍ متأخرٍ من مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات أمام الإكوادور قبل أن يُسجِّل البديل أماد ديالو هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 90.

ويسعى المنتخب، الذي خاض نسخ 2006 و2010 و2014، الآن إلى بدء مشواره في كأس العالم بفوزين متتاليين للمرَّة الأولى.

على الجانب الآخر، سجَّل ستة لاعبين أهدافًا لألمانيا خلال فوزها الساحق 7ـ1 على كوراساو، التي تشارك في البطولة للمرَّة الأولى، لكنَّ فاي شدَّد على أنه لا توجد خططٌ لتغيير أسلوب لعب المنتخب، مؤكدًا بدلًا من ذلك، أنه يعمل مع «الأفيال» منذ عامين، وأن ثقة لاعبيه بأنفسهم تتزايد.

وقال المدرب: «لقد تطوَّرنا معًا، ولن نُغيِّر ما اعتدنا عليه عشية المباراة. نريد السيطرة على اللقاء، ونريد اللعب وفقًا لنقاط قوتنا، ومحاولة الحد من نقاط ضعفنا. لقد استعددنا لمواجهة ألمانيا كما نستعدُّ لأي مباراةٍ أخرى».

كذلك رفض فاي، الذي خرج منتخبه بشباكٍ نظيفةٍ في ستٍّ من آخر عشر مبارياتٍ، فكرة أن يتأثر لاعبوه بالسلب لكونهم غير مرشحين للفوز.

وأضاف: «لم نكن المرشحين للفوز قبل مباراة الإكوادور أيضًا. سندخل اللقاء بكل قوتنا، وسنواجه منافسًا قويًا. لا نريد التفكير في كوننا المرشحين للفوز، المهم هو الانتصار بالمباراة».