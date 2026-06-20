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المغرب يقترب
2026.06.20 | 04:17 am
خطا المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خطوةً مهمةً نحو بلوغ دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإسكتلندي 1ـ0، فجر السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة (الوكالات)
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