فرحة التأهل

عمّت الفرحة لاعبي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم وجماهيره عقب التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز 2-0 على المنتخب الأسترالي لحساب المجموعة الرابعة، الجمعة. (وكالات)