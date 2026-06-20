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فرحة التأهل

2026.06.20 | 04:22 am
عمّت الفرحة لاعبي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم وجماهيره عقب التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز 2-0 على المنتخب الأسترالي لحساب المجموعة الرابعة، الجمعة. (وكالات)
فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل