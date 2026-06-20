أمام السويد.. هولندا تفقد دي يونج

تحوم الشكوك حول مشاركة فرنكي دي يونج، لاعب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، في اللقاء أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، السبت.

وأوضح رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، أن دي يونج، نجم فريق برشلونة الإسباني، تعرَّض لإصابةٍ نتيجة اصطدامه بكوينتن تيمبر، زميله في خط الوسط.

ويغيب تيمبر، الذي دخل بديلًا خلال التعادل مع اليابان 2ـ2 في تكساس، بشكلٍ مؤكَّدٍ بسبب ارتجاجٍ خفيفٍ في المخ.

وأبدى كومان امتعاضه عندما طُلِبَ منه تقديم مزيدٍ من التفاصيل، لا سيما بشأن طبيعة إصابة دي يونج.

وكان نجم برشلونة خاض كامل دقائق مباراة الأحد التي انتهت بتعادلٍ مثيرٍ مع اليابان.

وقال كومان، المدافع الدولي السابق، السبت: "وقع اصطدامٌ، تسبَّب في ارتجاجٍ خفيفٍ، لذا لن يشارك كوينتن في هذه المباراة. ربما يكون جاهزًا للمواجهة الأخيرة في دور المجموعات. فرنكي أيضًا يعاني من شكاوى طفيفةٍ على المستوى البدني. سنرى حالته قبل مباراة السويد".

وعندما سُئِلَ عن موضع إصابة دي يونج، الذي خاض 67 مباراةً دوليةً مع منتخب بلاده، اكتفى كومان بالقول: إنها "أسفل البطن".

وأضاف المدرب، الذي تعرَّض لانتقاداتٍ من بعض وسائل الإعلام الهولندية بسبب تغييراته في مباراة اليابان: "تعثر كوينتن، ما تسبَّب في إصابة فرنكي. لقد شرحت بالفعل الكثير بشأن إصابته".