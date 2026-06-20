وهبي: سيطرنا وحققنا هدفنا.. وأريد المركز الأول

أكد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن عناصر فريقه قدَّموا أداءً مميَّزًا أمام إسكتلندا، فجر السبت، أفضل من مباراة البرازيل الأولى في كأس العالم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري أسرع هدفٍ في النسخة الجارية من البطولة حتى الآن، إذ هزَّ شباك إسكتلندا بعد دقيقةٍ و11 ثانيةً فقط من صافرة البداية، ليمنح المغرب ‌انطلاقةً مثاليةً ‌قبل أن يتصدَّى الفريق لهجوم إسكتلندا المتأخر، ‌ويحقق ⁠فوزًا مستحقًّا، رفع به ⁠رصيده إلى أربع نقاطٍ.

وقال وهبي، الذي خطف فريقه الأنظار في تعادله أمام البرازيل: "سيطرنا على المباراة بأكملها، ومن حيث الجودة، رأيت أن الأداء كان في الواقع أفضل من المباراة الأولى".

وأضاف: "أرى في ذلك تقدُّمًا مقارنةً بالمباراة الأولى، وفي النهاية، نحن سعداء ⁠بالنتيجة. كنا نريد ثلاث نقاطٍ، وحصلنا ‌عليها. كان ذلك الهدف الرئيس، وأعتقد ‌أننا سيطرنا على المباراة، لكن عندما لا تنجح في ‌إضافة هدفٍ ثانٍ، يكون عليك بالطبع الدفاع لأن إسكتلندا ‌اتَّبعت أسلوبًا شديد الحماس بالاعتماد على التمريرات البعيدة. أنا في منتهى السعادة بهذا الأداء".

واختتم وهبي: "أمامنا مباراةٌ أخيرةٌ في دور المجموعات أمام هايتي، وسيكون هدفنا فيها الفوز، ونأمل أن نحتل المركز الأول في المجموعة، لذا سأشرك أفضل تشكيلةٍ ممكنةٍ بناءً على الجاهزية البدنية للاعبين".