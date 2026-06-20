البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية

قاد فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، "السامبا" إلى تصحيح مساره، بعد التعادل أمام المغرب في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، عبر تخطِّي هايتي 3ـ0، فجر السبت، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد بفيلادلفيا في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب من بلوغ دور الـ 32.

وتألَّق فينيسيوس، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بإسهامه في الهدفين الأوَّل والثاني اللذين حملا توقيع كونيا في الدقيقتين 23 و36 قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث "45+3".

واقتربت البرازيل من التأهل إلى دور الـ 32 بعد أن رفعت رصيدها إلى أربع نقاطٍ في صدارة المجموعة الثالثة، متفوِّقةً على منتخب المغرب، الذي فاز في وقتٍ سابقٍ على إسكتلندا 1ـ0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

وتأتي إسكتلندا، التي تواجه البرازيل في مباراةٍ حاسمةٍ ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المركز الثالث بثلاث نقاطٍ، فيما تقبع هايتي في المركز الأخير دون أي نقاطٍ، وودَّعت النهائيات رسميًّا.