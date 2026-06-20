ألميرون أول لاعب يطرد بالمخالفة الجديدة

تلقَّى ميجيل ألميرون، لاعب منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم، بطاقةً حمراء، ليُسجِّل أول حالة طردٍ بسبب تغطية الفم خلال الحديث مع لاعبٍ تركي في مباراة المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، فجر السبت.

وأصبح ألميرون أول لاعبٍ يتعرَّض للطرد بعد تطبيق القانون الجديد الذي أقرَّه الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل المونديال، الخاص بمعاقبة أي لاعبٍ يتعمَّد إخفاء فمه خلال الحديث داخل الملعب سواء أثناء التواصل مع اللاعبين، أو الحكام.

ووضع «فيفا» قانونًا جديدًا قبل البطولة، يمنع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من تغطية الفم خلال الحديث في أي لقاءٍ لتجنُّب استخدام العبارات العنصرية.

وراجع الحكم السلفادوري إيفان بارتون تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» قبل اتخاذ القرار، ومنح ألميرون البطاقة الحمراء عند الدقيقة 45+3 .

ويلعب ألميرون مع فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي منذ 31 يناير 2025 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي، وشارك في تسع مبارياتٍ بجميع المسابقات الموسم الجاري، ولم يسجل أي هدفٍ، وأسهم في صناعة ثلاثةٍ.

وكان الاتحاد الدولي أعلن، أبريل الماضي، أنه بات في إمكانه طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم في مواجهة مع المنافس.

وجاء هذا الإعلان عقب حادثةٍ وقعت خلال مباراةٍ في دوري أبطال أوروبا، فبراير الماضي، عندما غطَّى الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

واتُّهم بريستياني بتوجيه إساءةٍ عنصريةٍ إلى البرازيلي، وتلقَّى لاحقًا عقوبة الإيقاف ست مبارياتٍ، ثلاثٌ منها مع وقف التنفيذ بسبب سلوكٍ تمييزي.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، في مارس: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخفِ فمك عندما تقول شيئًا. هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة».