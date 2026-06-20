أنشيلوتي: نيمار جاهز.. وظهوره الأول أمام إسكتلندا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، مشاركة نيمار جونيور مع زملائه في اللقاء أمام إسكتلندا ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتعافى قائد المنتخب البرازيلي، البالغ 34 عامًا، من إصابةٍ في ربلة الساق، وكانت المباراة الأخيرة التي خاضها مع فريقه سانتوس بالدوري الممتاز في 17 مايو الماضي.

وحدَّت الإصابات ⁠من مشاركة نيمار في تصفيات المونديال، لكنَّه كان مؤثِّرًا عندما لعب، إذ سجل هدفين، وقدَّم ثلاث تمريراتٍ حاسمة في أربع مبارياتٍ.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب ‌المباراة التي فازت فيها البرازيل 3ـ0 على هايتي، فجر السبت: "سيتدرَّب نيمار، الأحد، بشكل انفرادي، ‌وفي الإثنين، سيشارك في الحصة الجماعية، وسيكون جاهزًا لمباراة إسكتلندا".

ولم يلتزم المدرب بالاستمرار في إشراك ماتيوس كونيا في مركز المهاجم الصريح على الرغم من تسجيله هدفين في الشوط الأول.

وبدأ كونيا المباراة على ⁠حساب إيجور تياجو بعد مشاركته في الدقيقة 61 ‌من مباراة البرازيل الأولى ‌التي انتهت بالتعادل 1ـ1 مع المغرب في بداية مشوار المنتخبين ‌بكأس العالم.

واكتفى المدرب الإيطالي في ردِّه على ‌سؤالٍ بشأن إذا ما كان كونيا سيظلُّ مهاجم المنتخب بكلمة "ربما".

وأضاف أنشيلوتي: "أعتقد أن مركز كونيا كان جيدًا لإحداث مشكلاتٍ للدفاع، وكانت تمريراته جيدةً للغاية، وكان تمركزه ممتازًا أيضًا، ما جعله فاعلًا في الهجوم. يمكن أن ‌يكون هذا خيارًا، وقد ناقشنا هذا الأمر الجمعة، ولا أريد هويةً محدَّدةً. ربما سنُغيِّر هذا ⁠في المباراة ⁠المقبلة".

وتتفوَّق البرازيل، التي تملك أربع نقاطٍ، على المغرب بفارق الأهداف بعد فوز "أسود الأطلس" 1ـ0 على إسكتلندا في وقتٍ سابقٍ.

ويلعب الإسكتلنديون، الذين يملكون ثلاث نقاطٍ، الأربعاء، في ميامي مباراةً قد تُحدِّد مصيرهم في البطولة، لكنَّ أنشيلوتي أصرَّ على أنه يركز على الصورة الأكبر.

وقال المدرب: "لا نفكر في إقصاء إسكتلندا، بل نفكر في اللعب بشكلٍ جيدٍ، والتحسُّن، ونُحلِّل المباراة. إذا تمكَّنا من تصدُّر المجموعة، فسيكون ذلك مهمًّا للمستقبل، لذا نريد الاستعداد جيدًا لتلك المباراة. إسكتلندا لديها مميِّزاتها الخاصَّة، ويمكنها أن تُسبِّب مشكلةٍ. هي صنعت مشكلاتٍ للمغرب في وقتٍ سابقٍ الجمعة، بالتالي علينا التركيز على المباراة، والتحلِّي بالهدوء، ومواصلة العمل من أجل التحسُّن".