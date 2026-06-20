دموع الخسارة

غادر لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم أرضية ملعب سان فرانسيسكو بالدموع بعد الخروج من منافسات بطولة كأس العالم 2026 إثر الخسارة من الباراجواي 0ـ1، فجر السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة (الوكالات)