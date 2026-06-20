بـ 10 لاعبين.. الباراجواي تقصي تركيا من المونديال

أقصى منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم نظيره التركي من بطولة كأس العالم 2026 على الرغم من إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فجر السبت، بعد طرد لاعبٍ من صفوفه قبل نهاية الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وأطلق ماتياس ⁠جالارزا، لاعب ‌الوسط، تسديدةً قويةً ⁠من مسافة 25 مترًا، سكنت الشباك بعد دقيقةٍ وخمس ثوانٍ متفوِّقًا على هدف المغربي إسماعيل صيباري، الذي أحرزه في الدقيقة الأولى وعشر ثوانٍ من المباراة ⁠التي فاز فيها منتخبه 1ـ0 ‌على إسكتلندا في وقتٍ سابقٍ الجمعة.

وتلقَّى ميجيل ألميرون، ‌لاعب وسط الباراجواي، بطاقةً حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لوضعه يده ‌على فمه خلال حديثه مع التركي مرت ⁠مولدور، ⁠ليكون أول لاعبٍ يخالف القاعدة الجديدة في البطولة.

وزاد ذلك من صعوبة المهمة أمام الباراجواي، لكنَّ اللاعبين صمدوا أمام موجات الهجمات التركية المتتالية، ليحقِّقوا الفوز في تحوُّلٍ ملحوظٍ بعد الهزيمة الساحقة 1ـ4 في المباراة الافتتاحية أمام الولايات المتحدة.

وأدَّت النتيجة إلى خروج تركيا من المونديال بعد خسارتها افتتاحًا أمام أستراليا 0ـ2، فيما ضَمِنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة، واللعب في سان فرانسيسكو عقب فوزين على الباراجواي 4ـ1، وأستراليا 2ـ0.