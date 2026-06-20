مينيه: لا نستحق مغادرة المونديال

أكد سيباستيان مينيه، مدرب منتخب هايتي الأول لكرة القدم، أن فريقه لا يستحقُّ الخروج من كأس العالم بعد الخسارة أمام البرازيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، فجر السبت.

وقال مينيه في المؤتمر الصحافي: "لا نستحقُّ الخروج. كنا ساذجين بعض الشيء في أول هدفين للبرازيل، وبعد ذلك أصبح الأمر محسومًا، وصار الوضع أكثر صعوبةً. مع مرور كل دقيقةٍ أظهر لاعبو هايتي أنهم يستحقُّون الوجود هنا في كأس العالم، لكن لسوء الحظ، لعبنا أمام البرازيل، وكانت ⁠الفجوة كبيرةً جدًّا. إذا أردت ‌تقديم أداءٍ ‌جيدٍ، فيجب أن يكون كل شيءٍ ‌متناسقًا، وقد ارتكبنا خطأين".

وأضاف: "خرجنا من البطولة رسميًّا بعد أن خسرت إسكتلندا أمام المغرب، لكن مرَّ 52 ‌عامًا منذ أن شاركنا في كأس العالم، وهذا أمرٌ يجب ⁠أن ⁠نضعه في اعتبارنا، وسنحترم الجماهير. أعلم أنني أستطيع الوثوق باللاعبين على الرغم من خيبة أملنا الشديدة، وخسارتنا أمام البرازيل".

وطالب مدرب هايتي لاعبيه بتجاوز هذه الخسارة، وحسرة الخروج من المونديال قائلًا: "علينا أن نتعلَّم الدروس من ذلك، وأن نعود أقوى. بعد خمسة أيامٍ من الآن سنواجه المغرب الذي وصل إلى قبل النهائي في النسخة السابقة، ويتعيَّن علينا أن نجعل جماهيرنا فخورةً بنا".