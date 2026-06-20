ناجلسمان: السرعة الإيفوارية تقلقني

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، دخوله مواجهة كوت ديفوار ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2026، السبت، بالعناصر الأساسية أنفسهم الذين ظهروا أمام كوراساو في جولة الافتتاح.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، الجمعة: "واثقٌ من جاهزية لاعبي المنتخب، ولا يوجد سببٌ واضحٌ لتغيير أي شيءٍ. سأفكر في الأمر قبل المباراة بساعاتٍ، ثم سأتخذ القرار النهائي".

ودافع ناجلسمان عن لاعبه ليروي ساني الذي تعرَّض للانتقادات بسبب أدائه أمام كوراساو قائلًا: "لم تكن مبرَّرةً إطلاقًا بعد تلك المباراة. يقول بعضهم إنه ليس حريصًا بما فيه الكفاية، لكنَّه تحرك كثيرًا خلال تلك المباراة".

ويسعى المدرب، الذي تولى الإشراف على المنتخب الألماني عام 2023، إلى قيادة بلاده لتخطي دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2014 في البرازيل التي تُوِّجت بها ألمانيا.

وأضاف: "اللاعبون يجب أن يكونوا مستعدين للياقة وسرعة وقوة دفاع كوت ديفوار، لأن سرعتهم إحدى أكبر نقاط قوتهم، وهذا ما أعتقد أنهم يجيدونه أكثر".

وذكر أن الجناح الإيفواري المولود في فرنسا نيكولا بيبي "كان في كل مكانٍ في المباراة الأخيرة".

وتابع المدرب الألماني: "اتخذنا بعض الإجراءات، واستعددنا وفقًا لذلك للحدِّ قدر الإمكان من نقاط قوتهم. لن ننجح دائمًا لأنهم ببساطة جيدون جدًّا" .