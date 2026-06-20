مونتيلا: أشعر بالصدمة بعد الخروج.. وكرة القدم ليست منطقية

أكد الإيطالي فينتشنزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي الأول لكرة القدم، أنه يشعر بالصدمة بعد خروجهم من كأس العالم على يد الباراجواي عقب الخسارة 0ـ1 ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، فجر السبت.

وقال المدرب ‌في المؤتمر الصحافي: "نصنع الفرص، لكن ‌الكرة لا ⁠تدخل المرمى لسبب ⁠ما، والمنتخب الآخر يستغل فرصه، ويسجل! إنه لأمر صادم حقًّا بأن نودِّع كأس العالم بعد مباراتين فقط".

وأضاف مونتيلا: "كان في إمكاننا بالتأكيد أن نكون أكثر دقةً، لكنني لا أشعر بأنني في وضعٍ يسمح لي بتوجيه أي لومٍ ‌للاعبين، لأنني أحبهم الآن أكثر مما كنت أحبهم من قبل فقد ⁠أظهروا ⁠شغفًا وروحًا عاليةً، وكرة القدم ليست منطقيةً، وهذا ما يجعلها أجمل رياضةٍ في العالم".

وعاش الأتراك ليلةً مريرةً بعد 24 عامًا من مشاركتهم الأخيرة في كأس العالم عندما وصلوا إلى قبل النهائي في نسخة 2002 التي نُظِّمت في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضح مونتيلا، أن تركيا في حاجةٍ إلى التأهل بانتظامٍ أكبر إلى البطولات الكبرى قائلًا: "ربما أثَّرت فينا، حتى دون وعي، ضغوط المشاركة في بطولةٍ كبرى بعد غيابٍ طويلٍ، وعلينا أن نكتسب عادة المشاركة في البطولات الكبرى. أعتقد أن الأمور ستتحسَّن انطلاقًا من ذلك".