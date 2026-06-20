العويس.. نفض غبار الذاكرة وعاد بعد الصفعة

في مارس الماضي، تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صفعة قاسية بخسارته برباعية بيضاء أمام مصر في جدة، دقّت أجراس الخطر، وأدرك الجهاز الفني حينها أن هناك مشكلة في حراسة المرمى.

تذكّروا حارسًا كان قد أبلغ الإدارة برغبته في الاعتزال الدولي قبل أكثر من عام. اتصلوا به، وعاد محمد العويس، البالغ من العمر 34 عامًا، وخاض أول مباراة له بعد غياب 452 يومًا، أمام صربيا تجريبيًا، وخسر الأخضر 1ـ2، لكن عودته كانت قد بدأت.

جاءت اللحظة الحاسمة بنهائيات كأس العالم، في أولى مباريات الأخضر، واجه الأوروجواي على أرض أمريكا الشمالية.

وقف العويس الحارس، الذي يلعب للعلا في الدرجة الأولى، مثل الأسد أمام المرمى، تصدى لتسع كرات خطيرة، وقاد الأخضر إلى تعادل بطولي 1ـ1.

على الرغم من أن جائزة أفضل لاعب ذهبت إلى فيديريكو فالفيردي، إلا أن العويس خرج بفخر أكبر.

قال العويس بعد المباراة: «بكل أمانة، طالما جمهوري ووالدي وزوجتي وأولادي وزملائي يفتخرون بي، فهذا يكفيني.. الجائزة رمزية، أما الشرف الحقيقي فهو أن أمثّل بلدي وأهلي تمثيلًا يليق بهم».

بدأت مسيرة العويس الدولية عام 2015 حين كان مع الشباب، ثم انتقل إلى الهلال عام 2017.

تألق كثيرًا، وحصل على لقب أفضل حارس في الدوري السعودي، موسم 2018، وخاض 62 مباراة دولية، من أبرزها تصديه البطولي أمام الأرجنتين في مونديال 2022.

بعد كأس الخليج الأخيرة في الكويت، تغيرت الأمور بعد عدم الحفاظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات، أبلغ إدارة المنتخب برغبته في الاعتزال الدولي. لم يُعلن الأمر رسميًا، لكنه غاب عن 21 مباراة متتالية.

انتقاله إلى نادي العلا في الدرجة الأولى أعاد له الثقة واللياقة، لعب بانتظام، حافظ على شباكه نظيفة في 11 مباراة من أصل 33، وأثبت أنه لا يزال قادرًا على العطاء، ما دفع الفرنسي هيرفي رينارد إلى استدعائه مجددًا قبل إقالته.

كشف رينارد عن أن غياب العويس السابق كان مرتبطًا بقلة مشاركاته وجاهزيته البدنية، وأن اللعب المنتظم مع العلا غيّر الصورة.

وعلى الرغم من إقالة رينارد لاحقًا بسبب تراجع النتائج، بقي العويس في حسابات المدرب اليوناني يورجوس دونيس.

قال العويس عن تلك الفترة الصعبة: «لم تكن الفترة الماضية سهلة، ولم يكن مشروع عودتي للمنتخب سهلًا أيضًا. أتمنى أن أكون إضافة قوية للأخضر في الفترة المقبلة».

الآن.. التحدي الأكبر بعد اختبار عدة حراس في المباريات التجريبية، وقع الاختيار على خبرة العويس وثباته. أثبت في مباراة الأوروجواي أنه الخيار الصحيح، وحتى بعد سقوطه على أرض الملعب، طمأن المدرب دونيس الجميع قائلًا: «لا أعتقد أنه يعاني من أي مشكلة، لقد قدم مباراة كبيرة».

تنتظر الأخضر، الأحد، مواجهة نارية أمام إسبانيا في المباراة الثانية للمجموعة المونديالية الثامنة، بعدما صدم الثيران بنتيجة التعادل مع الرأس الأخضر.

عَينُ الأخضر على تحقيق إنجاز جديد، التأهل من دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1994 مع رسالة كتبها العويس بكفيه: «الأحلام لا تنتهي إلا عندما يقرر الإنسان ذلك».