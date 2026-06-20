فندق الأخضر.. 4 نجوم و 15 كيلومترا عن مرسيدس

استقر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السبت ،بفندق جراند حياة أتلانتا إن باكهيد قبل مواجهة نظيره الإسباني، الأحد، ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم على ملعب مرسيدس بينز، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الأخضر غادر الجمعة «فور سيزونز » أوستن ووصل فندقه في أتلانتا من فئة الأربع نجوم صباح السبت.

ويبلغ متوسط سعر الليلة في جراند حياة أتلانتا نحو 1300 ريال، ويقع على بُعد 28 كيلومترًا من ملعب جامعة كينيساو، الذي يستضيف التدريب الختامي للأخضر، فيما يبعد عن مسرح المواجهة «مرسيدس-بنز» نحو 15 كيلومترًا.

وينطلق برنامج المنتخب السعودي عند الـ 02:00 من مساء السبت، بحصة تدريبية على ملعب جامعة كينيساو، تتاح بعدها لوسائل الإعلام تغطية آخر 15 دقيقة من التدريب.

ويظهر عند الـ 03:00 ـ 03:15 عدد من اللاعبين للحديث لوسائل الإعلام عن الاستعدادات لمباراة إسبانيا، في المنطقة الإعلامية.

من جهته، يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، عند الـ 06:45 مساء في ملعب أتلانتا مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة إسبانيا.

يذكر أن إسبانيا تعادلت دون أهداف أمام الرأس الأخضر، فيما خطفت الأوروجواي هدف التعديل من أمام الأخضر قبل النهاية بعشر دقائق، الثلاثاء الماضي.