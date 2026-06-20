صبري: الأخضر والمغرب الأقرب إلى التأهل

انطلق العراقي نور صبري، من نادي الصناعة ومر بعدة تجارب بينها القوة الجوية والزوراء والشرطة في

بلاده قبل ان يخوض تجربة احترافية مع هجر السعودي موسم 2018.

حارس مرمى المنتخب العراقي السابق البالغ من العمر 42 عاما، أرجع خسارة منتخب بلاده «أسود الرافدين» 1ـ4 أمام النرويج في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، إلى الأخطاء الدفاعية عند إعادة الكرة إلى حارس المرمى أو عمليات البناء الهجومي من الخلف بعد الاستحواذ على الكرة، مبينًا أن الأمر يمكن تداركه خلال المواجهتين المتبقيتين.

كما تحدت لـ«الرياضية» نور عن حظوظ وفرص المنتخبات العربية في التأهل إلى الدور المقبل بالمونديال، خاصة السعودية والمغرب، متوقعًا استمرار الحضور العربي الإيجابي خلال البطولة.

01

بعد الخسارة أمام النرويج.. كيف تقيم أداء «أسود الرافدين».. وهل تعتقد أن النتيجة عكست مجريات اللقاء بالكامل؟

بالتأكيد كانت الخسارة ثقيلة، لكن في المقابل هناك بعض المكتسبات التي يمكن البناء عليها، المنتخب العراقي قدم شوطًا أول جيدًا، وظهر بصورة مقبولة، إلا أنّ الأخطاء الفردية والجماعية أسهمت بشكل مباشر في اتساع الفارق. أعتقد أنّ النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء بالكامل.

02

من وجهة نظرك حارس مرمى سابقًا.. ما أبرز الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها المنتخب العراقي أمام النرويج.. وكيف يمكن معالجتها؟

أبرز الأخطاء كانت كثرة الكرات المرجعة إلى حارس المرمى تحت الضغط، ما تسبب في الخطأ الذي جاء منه الهدف الثاني.

أمام فرنسا ستكون المهمة أكثر صعوبة، لأنّ اللاعبين الفرنسيين يتميزون بالسرعة العالية والضغط المكثف على حامل الكرة، لذلك يجب معالجة مسألة الخروج بالكرة وتأمين عملية البناء من الخلف لتجنب الأخطاء القاتلة.

03

العراق مقبل على مواجهتين صعبتين أمام فرنسا والسنغال في دور المجموعات.. ما المطلوب فنيًا وذهنيًا من اللاعبين للحفاظ على حظوظ التأهل؟

المباراتان صعبتان للغاية، خاصة أمام فرنسا التي أراها من أبرز المرشحين للوصول إلى نهائي كأس العالم. من الناحية الفنية يجب اختيار التشكيلة المناسبة، واللعب بواقعية كبيرة، مع تقليل المساحات والثغرات التي يمكن أن يستغلها المنافس، أما من الناحية الذهنية، فأرى أنّ استعادة الثقة والحالة النفسية للاعبين أمر في غاية الأهمية بعد الخسارة الأولى.

04

هل تعتقد أن الجهاز الفني قادر على إعادة الثقة للاعبين بعد الخسارة الأولى.. وما الرسالة التي يجب أن يوجهها للاعبين؟

نعم، أعتقد أنّ الجهاز الفني قادر على ذلك، المدرب سبق أن تسلم المهمة في ظروف صعبة عندما كان الفريق يمر بمرحلة فقدان الأمل، ونجح في إعادة الروح والمعنويات وتحقيق التأهل، رسالتي للاعبين أن يلعبوا بثقة، ويستمتعوا بالمشاركة، ويمثلوا العراق بأفضل صورة ممكنة، بعيدًا عن الضغوط، وفي رأيي أن النتائج مهمة، لكن الأداء القتالي، والإيمان بالقدرات، لا يقلان أهمية.

05

كيف تنظر إلى أداء الهجوم العراقي في المباراة الأولى.. وهل كان هناك تقصير في استثمار الفرص التي أتيحت للمنتخب؟

أرى أنّ الجانب الهجومي للمنتخب يمتلك فعالية جيدة، كما أنّ اللاعبين أظهروا جرأة وشجاعة في التقدم إلى الأمام، صحيح أنّ هناك بعض الفرص التي لم تُستثمر بالشكل المطلوب، لكنني متفائل بأنّ المنتخب قادر على التسجيل في المباريات المقبلة.

06

المنتخب السعودي استهل مشواره بالتعادل 1ـ1 مع أوروجواي وقدم أداءً لافتًا.. ما تقييمك لما قدمه الأخضر في هذه المباراة؟

المنتخب السعودي قدم مباراة جيدة جدًا، وما يميزه حاليًا شخصية لاعبيه وثقتهم العالية. اللاعب السعودي استفاد كثيرًا من الاحتكاك بالمحترفين الأجانب في الدوري خلال الأعوام الأخيرة، واكتسب خبرات كبيرة، انعكست بشكل واضح على أداء الأخضر.

07

ما الذي يميز الكرة السعودية حاليًا مقارنة ببقية المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم؟

التطوّر الكبير، الذي شهدته الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة، منح اللاعبين خبرة أكبر وشخصية أقوى داخل الملعب، كما أنّ وجود عدد كبير من المواهب المحلية إلى جانب الاحتكاك المستمر بالمحترفين العالميين أسهم في رفع المستويين الفني والذهني للاعب السعودي، ما ينعكس اليوم على نتائج المنتخب.

08

من بين المنتخبات العربية المشاركة.. أي منتخب تراه الأقرب للوصول إلى الدور الثاني.. وما الأسباب الفنية التي تدعم هذا الترشيح؟

أعتقد أنّ المنتخب السعودي يملك فرصة كبيرة للتأهل، وكذلك المنتخب المغربي، كلا المنتخبين يمتلكان استقرارًا فنيًا وشخصية قوية داخل الملعب، إضافة إلى جودة العناصر الموجودة في مختلف الخطوط.

09

شهدت الجولة الأولى نتائج متباينة للمنتخبات العربية.. كيف تقيم الحضور العربي بشكل عام.. وهل تتوقع مفاجآت عربية خلال البطولة؟

بصورة عامة أرى أنّ الحضور العربي جيد، بغض النظر عن خسارة العراق أو تونس، معظم المنتخبات العربية قدمت مستويات فنية مشجعة وأظهرت قدرة على المنافسة، أتوقع أن نشاهد مفاجآت عربية خلال البطولة إذا حافظت هذه المنتخبات على مستواها وطورت بعض الجوانب الفنية.

10

أخيرًا.. ما المنتخب الذي ترشحه للفوز بكأس العالم 2026.. وما المنتخبات التي تراها مرشحة بقوة للوصول إلى المربع الذهبي؟

من المبكر الحسم بعد الجولة الأولى، لكن المنتخبات التي أظهرت قوة كبيرة حتى الآن هي فرنسا والأرجنتين وإنجلترا، وأرى أنها من أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة، كما أنّ المغرب يملك فرصة لتقديم مشوار مميز، وربما نشاهد منتخبات مثل اليابان تحقق مفاجآت كبيرة، بشكل عام، هذه المنتخبات تبدو الأقرب للوصول إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.