سباق التشيك.. أوجورا أول المنطلقين

حقق الياباني آي أوجورا، درّاج فريق تراكهاوس ريسنج، مركز الانطلاق الأول في مسيرته ببطولة العالم للدراجات النارية، خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة التشيك ​الكُبرى، السبت، محطمًا الرقم القياسي للفة في حلبة برنو، بينما احتل مارك ماركيز المركز الخامس.

وقال أوجورا، بعد التجارب: «كانت اللفة رائعة حقًا، بصراحة، لم ‌أكن أتوقع أن أكون بهذه السرعة، تحقيق لفة سريعة واحدة بعد ظهر السبت أمر جيد، سنرى كيف ستسير الأمور، سيكون سباقًا طويلًا».

وتُعد هذه النتيجة لحظة فارقة في مسيرة أوجورا، الذي يستعد لتصدر السباق، الأحد، على أحد أكثر الحلبات صعوبة في بطولة العالم للدراجات النارية.

وسجل المتسابق الياباني، الذي كان تصدر التجارب الحرة، الجمعة، أيضًا، زمنًا بلغ دقيقة واحدة ‌و51.130 ثانية، ليحصد المركز ​الأول ‌في التجارب ⁠التأهيلية، متقدمًا على ⁠فابيو دي جيانانتونيو، متسابق فريق «في. آر. 46 ريسنج» وفرانشيسكو بانيايا، الذي حقق مركز الانطلاق الأول في الحلبة ذاتها في 2025.

ومر ماركيز، حامل اللقب، في حلبة برنو، بجلسة تأهيلية متباينة، وألغيت لفته السريعة الأولى لتجاوزه حدود الحلبة، ثم تأهل في المركز الخامس، خلف ماركو بتسيكي.

وتوج انتزاع أوجورا مركز الانطلاق الأول عطلة نهاية أسبوع قوية حتى الآن، إذ كان متسابق فريق تراكهاوس من بين ​خمسة متسابقين تجاوزوا حاجز الدقيقة ​و52 ثانية خلال التجارب الحرة، وهي الجلسة التي كان ماركيز أول من حقق فيها هذا الزمن.