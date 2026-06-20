السويد وهولندا.. احتفالات منتصف الصيف ومسيرة كبرى

انطلقت مجموعتان كبيرتان من المشجعين، الذين يواصلون الرقص والشرب والغناء وسط درجات الحرارة المرتفعة في هيوستن، لإشعال الأجواء الحماسية قبل مباراة منتخب السويد الأول لكرة القدم ​وهولندا المقررة السبت، ضمن المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبدأ السويديون احتفالاتهم، ظهر الجمعة في فندق محلي، تزامنًا مع عيد منتصف الصيف، وهو أحد أهم الأعياد في البلاد، مع نصب عمود الزهور في ساحة الفندق، فيما ارتدى كثير من المشجعين أكاليل الزهور على رؤوسهم على وقع موسيقى في الخلفية.

وقال أندرياس ‌ريشت رئيس رابطة ‌المشجعين السويدية، التي نظمت الحدث: «يتم الشرب ​وتناول ⁠سمك ​الرنجة. بطبيعة ⁠الحال، عندما يتزامن عيد منتصف الصيف مع كأس العالم، فإن الجدار الأصفر يكون جزءًا من هذا الاحتفال».

وتخوض السويد مباراتها الثانية في دور المجموعات، السبت، متسلحة بثقة هائلة بعد تحقيقها أكبر فوز لها في كأس العالم منذ 88 عامًا عندما تغلبت 5ـ1 على تونس، بينما تسعى هولندا إلى ⁠استعادة ثقتها بعد التعادل المخيب للآمال 2ـ2 ‌مع اليابان.

ويتوقع السويديون مشاركة نحو ‌7 آلاف شخص في مسيرة إلى ​الملعب قبل انطلاق مباراة السبت، ‌على الرغم من أن النهوض من الفراش قد يكون صعبًا بالنسبة ‌للبعض ممن يقولون إنهم يخططون لمواصلة الانتقال إلى حفلات أخرى قبل المباراة.

وقال آخرون إن كأس العالم فرصة رائعة للتجمع لدعم السويد في مباراة تتسم بالأجواء الإيجابية والأوقات الممتعة.

وسيكون أمام السويديين مهمة شاقة في التغلب بصوتهم على الهولنديين ـ المشهورون بتنظيم المسيرات إلى الملعب قبل المباريات خلف حافلة برتقالية ـ ومن المتوقع أن تضم تلك المسيرة نحو 15 ألف مشجع إلى هيوستن.

ويقول المشجعون الهولنديون إنهم يستعدون لمسيرة المشجعين، التي تمتد لنحو 2.5 ميل، في درجات حرارة قد تصل إلى 100 درجة فهرنهايت، من خلال الغناء، والأهم من ذلك، الحفاظ على ترطيب أجسامهم.

وقال نيلز فاندرمير «25 عامًا»: «الحرارة هنا لا تشبه ​الصيف الهولندي البارد على الإطلاق. ​نحتاج إلى الحفاظ على رطوبة أجسامنا».

وأضاف: «سنغني بصوت عالٍ، وأعتقد أن هذا سيكون شيئًا لم يسمعه الناس هنا من قبل».