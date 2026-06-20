قبل الإكوادور.. أدفوكات يخفض سقف التوقعات

خفف الهولندي ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، السبت، من سقف التوقعات، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإكوادور، فجر الأحد.

وقال أدفوكات، صاحب الـ78 عامًا، في تصريح صحافي في كانساس سيتي: «المنتخب منح فرحًا غير مسبوق لسكان الجزيرة الكاريبية الصغيرة، عندما ترى فرحة هؤلاء الناس، فهذا أمر غير مسبوق، ولم يدركه الجميع بعد، من غير المسبوق أن نشارك في بطولة بهذا الحجم، لن ينسوا ذلك طوال حياتهم، ربما لن يتكرر ذلك أبدًا. لذلك، في هذا السياق، يجب أن نفخر بأننا وصلنا، ولنحاول، فريقًا، أن نظهر بشكل أفضل قليلًا مما فعلنا أمام ألمانيا، لكن ستكون مرة أخرى مباراة صعبة للغاية».

ودعا أدفوكات، الذي يُعد أكبر مدرب سنًّا في تاريخ كأس العالم، إلى التحلي بالواقعية، على الرغم من الحماسة المحيطة بفريقه الذي ينتمي إلى أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في أكبر تظاهرة كروية، مضيفًا: «نحن نريد ذلك بشدة، لكنكم تلعبون ضد منتخبات أعلى جودة منكم، يمكنكم التعويض قليلًا عن ذلك عبر العمل بجهد أكبر، واللعب بحدة أكبر، وتنظيم أفضل، سنحاول فعل ذلك الأحد، لكننا نواجه فريقًا ممتازًا آخر، هذه ببساطة واحدة من أصعب المجموعات».

وعاد أدفوكات، الذي تولى تدريب عدة فرق حول العالم، لقيادة كوراساو بعدما تنحى في فبراير الماضي، بسبب الوضع الصحي لابنته.

وتولى المدرب الهولندي، الذي سبق له الإشراف على منتخبي هولندا وكوريا الجنوبية في كأس العالم، تدريب كوراساو للمرة الأولى عام 2024.

وتلقت كوراساو، التي تحتل المركز 83 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، هزيمة قاسية أمام ألمانيا 1ـ7 في مباراتها الافتتاحية في المجموعة الخامسة في هيوستن، ما وضعها أمام مهمة شاقة لبلوغ الأدوار الإقصائية.

وتلتقي كوراساو مع منتخب الإكوادور، الذي أنهى تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الثاني، خلف الأرجنتين، حامل اللقب، ويحتل مركزًا أعلى بـ54 مرتبة في التصنيف.

وتواجه كوراساو منتخب ساحل العاج في مباراتها الأخيرة ضمن دور المجموعات، 25 يونيو الجاري.