سالم يقترب من رقم ياسر

اقترب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من رقم ياسر القحطاني الدولي السابق، في عدد المباريات التي لعبها بالقميص الأخضر، وبات على بعد ثلاث خطوات من معادلته قبل مواجهة إسبانيا، الأحد، في كأس العالم.

وسجلت مواجهة الأخضر أمام الأوروجواي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة، المباراة رقم 109 لقائد الصقور في مشواره الدولي، مقابل 112 للقحطاني.

وتخطى 18 لاعبًا سعوديًا في تاريخ الأخضر السعودي حاجز الـ100 مباراة دولية، إذ يأتي في مقدمتهم الحارس محمد الدعيع، بـ172 مباراة، وفي المرتبة الثانية المدافع الراحل محمد الخليوي بـ163 مباراة.

ويحتل سامي الجابر المرتبة الثالثة 156 في القائمة، وعبد الله سليمان 142، وحسين عبد الغني 138، وسامة هوساوي 135، ويتساوى سعودي كريري وتيسير الجاسم بـ133.

ولعب محمد عبد الجواد 122 مباراة، ويأتي خلفه محمد الشهلوب بـ118، ومن ثم ماجد عبد الله وأحمد جميل بالعدد ذاته، ولكليهما 117 مباراة، وخالد مسعد 116، وأحمد الدوخي 113، وياسر القحطاني 112.

ويتقدم سالم الدوسري، القائد الحالي، على محمد شليه 107، والراحل خميس العويران 105.

ويحتل الأخضر المرتبة الثانية بنقطة وحيدة، بعد تعادله في المواجهة الأولى أمام الأوروجواي، متساويًا معها في عدد النقاط، بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما إسبانيا والرأس الأخضر.