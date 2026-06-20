الإسبان أمام الآسيويين.. 4 انتصارات وصدمة

يخوض المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، مواجهته الثامنة أمام منتخب آسيوي، في نهائيات كأس العالم، عندما يواجه الأخضر السعودي، الأحد، في ثاني جولات منافسات المجموعة الثامنة، بعدما سجل محصلة إيجابية في سابق التحديات أمام منتخبات القارة الأكبر، إلا أنّه عانى الأمرّين في البعض منها، مع انتصاريْن بشق الأنفس، وصدمة إقصاء أنهت حلم 2002، وخسارة في التحدي الأخير قبل أربعة أعوام.

وانتظر المنتخب الإسباني حتى مشاركته المونديالية الثامنة، عام 1990، ليواجه منتخبًا آسيويًا للمرة الأولى، إذ التقى بمنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، وتقدّم بهدف سجله ميشيل، مدرب فريق القادسية بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2025. وأدرك «محاربو التايجوك» التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الكلمة العليا كانت لميشيل، الذي أتمّ الـ «هاتريك» بتسجيله هدفيْن في الشوط الثاني، وكان ذلك ثاني وآخر هاتريك للاعب إسباني في كأس العالم.

واصطدم الإسباني بالكوريين مرة أخرى، في نسخة 1994 على الأراضي الأمريكية، إذ تواجها في افتتاحية منافسات المجموعة الثالثة. ولعب المنتخب الإسباني منقوص العدد منذ الدقيقة 25، بعد طرد قائده ميجيل أنخل نادال، لكنه ضرب الشباك الكورية مرتين مطلع الشوط الثاني، إلى أن ظهر تأثير النقص العددي في الدقائق الأخيرة، إذ سجل هيونج ميونج بو، مدرب منتخب كوريا الحالي، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85، قبل أن يدرك سيو جونج وون التعادل في الدقيقة 90، ليحقق المنتخب الكوري نقطته الثانية تاريخيًا في كأس العام، خلال مشاركته الرابعة.

وبحث المنتخب الإسباني عن نجمته المونديالية الأولى، في نسخة 2002، مع جيل ضمّ إيكر كاسياس وكارلس بويول وفرناندو هييرو ولويس إنريكيه وتشافي هيرنانديز وغيرهم، فوصل إلى دور الثمانية، وواجه المنتخب الكوري مرة أخرى، على أرض الأخير في مدينة جوانجو، في لقاء أثار الكثير من الجدل، إذ ألغى حكم المباراة هدفًا ذهبيًا صحيحًا برأي الخبراء سجله فرناندو موريينتيس للإسبان في الشوط الإضافي الأول، قبل أن ينتهي الحلم الإسباني بركلات الترجيح، بعدما سجل هونج ميونخ بو، مدرب كوريا الحالي، الركلة الحاسمة.

وتجددت مواجهات المنتخب الإسباني مع الفرق الآسيوية في نسخة ألمانيا 2006، عندما واجه المنتخب السعودي في الجولة الثالثة الأخيرة لحساب المجموعة الثامنة، في وقت كان قد ضمن فيه الإسبان تأهلهم، فيما امتلك الأخضر بعض الحظوظ. وحسم المنتخب الإسباني المواجهة بصعوبة، بهدف وحيد سجله المدافع خوانيتو في الدقيقة 36، علمًا أن القائمة الإسبانية ضمت حينها أسماء لامعة، مثل أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس وراوول جونزاليس، إضافة لمشاركة دافيد فيا وفرناندو توريس وتشافي هيرنانديز كبدلاء.

وحقق المنتخب الإسباني فوزه الأعرض على منتخب آسيوي في نسخة البرازيل 2014، عندما كان حاملًا للقب، إذ هزم المنتخب الأسترالي، المتأهل من التصفيات الآسيوية، بثلاثية نظيفة، في آخر جولات المجموعة الثانية، وبأهداف سجلها دافيد فيا وفرناندو توريس وخوان ماتا، لكن الفوز كان دون أي طعم، إذ ودّع المنتخب الإسباني الصراع قبل اللقاء، وفقد لقبه رسميًا بشكل مبكر، بعد خسارتيْن أمام هولندا وتشيلي في الجولتيْن الأولى والثانية.

وحافظ الإسبان على سجلهم الإيجابي أمام الآسيويين، في نسخة روسيا 2018، بعد فوز صعب على المنتخب الإيراني بهدف دون رد، سجله دييجو كوستا، وكان ذلك الفوز الوحيد للمنتخب الإسباني في دور المجموعات، قبل خروج مبكر جديد، من الدور ثمن النهائي، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام أصحاب الأرض.

وتعرّض المنتخب الإسباني لهزيمته الوحيدة أمام طرف آسيوي، في النسخة الماضية في قطر، كون أن خروجه على يد كوريا عام 2002 جاء بركلات الترجيح، إذ واجه منتخب اليابان في آخر جولات المجموعة الخامسة، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف ألفارو موراتا، لكنه استقبل هدفيْن مطلع الشوط الثاني، وتجاوز مجموعته ببطاقة المركز الثاني خلف اليابان، ومتفوقًا على ألمانيا بفارق الأهداف، مستفيدًا من فوزه 7ـ0 على كوستاريكا في الجولة الأولى، لكنه ودّع الصراع في ثمن النهائي مرة أخرى، بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.