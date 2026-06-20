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حديث إعلامي
2026.06.20 | 06:24 pm
شهدت حصة تدريب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حديث بعض لاعبي الفريق إلى وسائل الإعلام، منهم: إيمريك لابورت، مدافع «لاروخا»، قبل مواجهة المنتخب السعودي، مساء الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2026.
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