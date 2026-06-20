بيكاسيسي قبل كوراساو: لسنا ألمانيا

حث الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، لاعبيه على احترام منتخب كوراساو، قبل المواجهة المرتقبة ​بين الفريقين في كأس العالم 2026، صباح الأحد، بعد خسارة منافسه 7ـ1 أمام ألمانيا في مستهل مشاركته الأولى على الإطلاق في البطولة.

وقال ⁠بيكاسيسي للصحافيين: «أولًا، لسنا ألمانيا، ثانيًا، كما فعلنا على مدار هذه الأعوام، دائمًا ما نحترم المنافس، النتيجة تتحدد على أرض الملعب».

وأشار المدرب الأرجنتيني، صاحب الـ45 عامًا، إلى أن لاعبي فريقه في كامل لياقتهم البدنية، ويدركون مهمتهم جيدًا، مبينة أنه حذرهم من التهاون، بعد الهزيمة الثقيلة التي منيت بها كوراساو ⁠أصغر دولة تصل إلى نهائيات المونديال على الإطلاق، في مباراتها ‌الأولى، مضيفًا: «علينا أن ‌نخوض المباراة بفكرة محددة سلفًا، وأن نعرف متى ‌يتعين علينا السيطرة على المباراة، والبحث عن المساحات التي تتيح لنا مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرارات، علينا أن نكون في أقصى درجات اليقظة لتجنب بعض التحولات الهجومية وأن ‌نبقى منتبهين للغاية».

من جانبه، أكد آلان فرانكو، لاعب وسط الإكوادور، على تجاوزه ورفاقه الهزيمة في المباراة الافتتاحية، موضحًا ⁠أن الفريق يتمتع بقوة ذهنية كبيرة قبل المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات، متابعًا: «ندرس منافسينا، ونعرف طبيعة منتخب كوراساو وما يمكنه فعله، لكن التركيز ينصب على ما يمكننا فعله وما يمكننا تحسينه، بغض النظر عما سيقدمه منتخب كوراساو، فإن التركيز ينصب على ما يمكننا فعله».

وفي مستهل مشوارها بالبطولة، خسرت الإكوادور 1ـ0 أمام ساحل العاج، بعدما حافظت على سجلها خاليًا من الهزائم في 19 مباراة، وتتعرض لضغوط من أجل ‌حصد النقاط ‌قبل مواجهة ألمانيا في ​ختام مشوار ‌الفريقين ⁠في دور ​المجموعات.

وتلتقي الإكوادور وكوراساو، صباح الأحد، ​في مدينة ​كانساس سيتي، بينما تلعب ألمانيا أمام ساحل العاج مساء السبت، في تورونتو.