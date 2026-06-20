الأخضر وإسبانيا بعد 20 عاما.. 5 اختفوا والمدرب مات

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الـ 07:00 من مساء الأحد، مواجهته الثانية أمام نظيره الإسباني ضمن المجموعة الثامنة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مونديال ألمانيا 2006، حينها تغلب «الماتدور» على الأخضر بهدف سجله اللاعب خوانيتو عند الدقيقة 36، في المباراة التي احتضنها ملعب فريتس فالتر بمدينة كايزرسلاوترن في ألمانيا.

وبعد مضي 20 عامًا، تنوعت نشاطات اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في هذه المباراة، بعد اعتزال الكرة، ففي المنتخب الإسباني الذي كان يقوده لويس أراجونيس، استمر في التدريب حتى حقق لقب يورو 2008، واعتزل المهنة 2013، قبل إعلان وفاته مطلع فبراير 2014 عن عمر يناهز الـ75 عامًا.

في حين واصل البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب السعودية، في المجال التدريبي، وكان اتحاد العاصمة الجزائري آخر مهامه الفنية في أبريل 2025.

وعلى صعيد اللاعبين الأساسين في المنتخبين آنذاك، تحول خوانيتو، صاحب هدف المباراة الوحيد بعد اعتزال الكرة، إلى الإدارة الرياضية، ويعمل حاليًا مديرًا رياضيًا في نادي قرطبة، فيما لم يعمل الجناح خوسيه أنطونيو رييس، الذي صنع الهدف، في أي مجال رياضي، حتى أعلن وفاته في حادث سير مطلع يونيو 2019، وتحول الحارس سانتياجو كانيزاريس إلى التحليل والتعليق الرياضي، واتجه المهاجم راؤول جونزاليس إلى مجال التدريب في فئات نادي ريال مدريد السنية، ويقود سيسك فابريجاس، لاعب الوسط، الدفة الفنية لنادي كومو الإيطالي، وأصبح ميشيل سالجادو يعمل في التدريب والإدارة الرياضية، وخوانيتو مديرًا رياضيًا في نادي قرطبة، وكارلوس مارشينا في مجال التدريب، وأنطونيو لوبيز في تطوير الفئات السنية، ويعمل في الأكاديميات، وديفيد ألبيلدا في إدارة وتطوير كرة القدم والمجال الإعلامي، ويعمل أندريس إنييستا في الإدارة الرياضية بأحد الأندية في دبي، وبات خواكين سفيرا لنادي ريال بيتيس.

وفي تشكيلة المنتخب السعودي، ابتعد خمسة لاعبين بعد اعتزال الكرة، وهم الحارس مبروك زايد، والظهير الأيمن أحمد الدوخي، والمدافع رضا تكر، والظهير الأيسر أحمد البحري، ولاعب الوسط خالد عزيز.

في حين سلك المهاجم سامي الجابر، العمل في الإدارة الرياضية والتدريب، قبل أن يتحول أخيرًا إلى التحليل الرياضي، بجانب الظهير الأيسر حسين عبد الغني، وسعد الحارثي.

وعمل سعود كريري في الإدارة الرياضية في نادي الهلال، فيما تحول المدافع حمد المنتشري ومحمد نور للعمل الإداري في نادي الاتحاد.