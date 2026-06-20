ماذا تعرف عن ماتيوس كونيا رهان أنشيلوتي؟

ولد ماتيوس كونيا مهاجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في 27 مايو 1999 في مدينة جواو بيسوا، عاصمة ولاية بارايبا ويبلغ من العمر 27 عامًا.

نشأ في بيئة متواضعة، والده كارميلو معلم للرياضيات والعلوم، بينما عملت والدته في فندق محلي.

رغم اهتمام والديه بالتعليم، سيطر حب كرة القدم على حياة الفتى الصغير مبكرًا.

بدأ كونيا الذي يبلغ طوله 1.84 متر، ويزن 74 كيلو جرام مسيرته الرياضية بلعب "كرة القدم الصالات" في ريسيفي، قبل أن ينتقل إلى كرة القدم التقليدية.

أظهر موهبته الفنية سريعًا، فانتقل في سن الـ13 أو 14 عاماً إلى أكاديمية كوريتيبا، مسافة تقارب 2000 كيلومتر بعيداً عن عائلته.

كان ذلك قراراً صعباً، لكنه أساسي في مسيرته. تعرض لكسر في الساق في سن 14 عاماً، لكنه عاد أقوى، مدعوماً بوالده الذي يعتبره مرشده الأول.

في سن الـ18، اتخذ خطوة جريئة أخرى بالانتقال إلى أوروبا للانضمام إلى نادي سيون السويسري.

تطورت مسيرته الاحترافية بعد ذلك عبر ألمانيا "لايبزيج وهيرتا برلين" وإنجلترا مع وولفرهامبتون، قبل أن يصل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2025، حيث ارتدى القميص رقم 10 وأصبح نجماً بارزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع المنتخب البرازيلي، شارك كونيا في أولمبياد طوكيو 2020 وحقق الميدالية الذهبية، وساهم في تصفيات ومباريات كأس العالم 2026.

يُعرف بتعدد مراكزه "مهاجم، صانع ألعاب، جناح" وقدرته على المراوغة والتسديد بكلا القدمين.

يحرص كونيا على المحافظة على حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان، ويرتبط بـجابرييلا نوجييرا منذ عام 2017 تقريباً.

تزوجا في حفل على شاطئ ريو دي جانيرو في مايو 2024 ولديهما طفلان: الابن ليفي "ولد عام 2020 تقريباً" وابنتهما ليز التي ولدت في صيف 2025، قبل فترة قصيرة من معسكر مانشستر يونايتد التحضيري.

أثبت كونيا جدارته بثقة المدرب كارلو أنشيلوتي وسجل أول هدفين له في كأس العالم ليقود البرازيل إلى الفوز 3-0 على هايتي في وقت مبكر من يوم السبت.