السحيباني يسجل الحضور العالمي الثالث

سجل السعودي عصام السحيباني، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في وسط وغرب آسيا، حضوره الثالث على التوالي في كأس العالم، ضمن فريق عمل «فيفا»، بعد مشاركته في نسختي 2018 و2022.

ويتولى السحيباني خلال البطولة الإشراف على اتحادات آسيا وأوقيانوسيا، ضمن قسم الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، الذي يضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقة مع الاتحادات الوطنية الـ211 حول العالم، وتمكينها من أداء أدوارها قبل وأثناء وبعد كأس العالم.

وتشمل مسؤولياته التنسيق مع الاتحادات المشاركة لضمان جاهزيتها الإدارية والتنظيمية، وتسهيل التواصل مع «فيفا» بشأن اللوائح والمتطلبات التشغيلية، إلى جانب إدارة العلاقات المؤسسية مع رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية.

وأشرف السحيباني على برنامج قمة «فيفا»، الذي نُظم في ميامي مطلع البطولة، والذي يهدف إلى دعم تطوير البنية التحتية والأكاديميات والحوكمة في الاتحادات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتطوير الفني.