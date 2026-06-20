ملعب أتلانتا.. ثمانية ألواح متحركة

يقع ملعب «مرسيدس بنز ستاديوم»، مسرح مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإسباني، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم، في قلب مدينة أتلانتا ، وافتتح رسميًا في أغسطس 2017.

ويعد مقرًا لمباريات فريق أتلانتا فالكونز في دوري كرة القدم الأمريكية، وفريق أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، قبل أن يتحول سريعًا إلى أحد أبرز الملاعب متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.

وتبلغ السعة المعتمدة للملعب خلال كأس العالم 68,239 متفرجًا، وفق القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم للملاعب الـ16 المستضيفة للبطولة، فيما تصل سعته في بعض الفعاليات الكبرى إلى نحو 75 ألف متفرج بحسب ترتيبات الحدث.

ويمثل الملعب نموذجًا متقدمًا في تصميم الملاعب الحديثة، إذ يمتد على مساحة تبلغ نحو مليوني قدم مربعة، ويتميز بسقف قابل للفتح صُمم على هيئة ثمانية ألواح متحركة تمنح انطباعًا بصريًا يشبه عدسة الكاميرا عند الفتح والإغلاق، إلى جانب شاشة دائرية ضخمة بزاوية 360 درجة تُعرف باسم «Halo Board»، تُعد من أبرز العلامات التقنية للملعب.

ووفق «واس» لم يقتصر تميز الملعب على التصميم والتقنية، إذ أصبح أول ملعب رياضي محترف في العالم يحصل على شهادة LEED Platinum للاستدامة، كما حقق إنجازًا بيئيًا آخر بحصوله على شهادة TRUE Platinum لإدارة النفايات، في خطوة عززت مكانته بوصفه أحد أكثر الملاعب استدامة في العالم.

واستضاف الملعب منذ افتتاحه عددًا من كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية، من بينها مباراة السوبر بول LIII عام 2019، ونهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم 2018، ومباريات في كوبا أمريكا 2024، وكأس العالم للأندية 2025، إضافة إلى نهائيات وبطولات كبرى في كرة القدم الأمريكية الجامعية وحفلات وفعاليات جماهيرية واسعة.

وخلال كأس العالم 2026، يظهر الملعب تحت اسم «Atlanta Stadium» التزامًا بضوابط FIFA الخاصة بأسماء الملاعب خلال البطولة، ويستضيف ثماني مباريات، تشمل خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ32، وأخرى في دور الـ16، إضافة إلى مباراة في نصف النهائي، ما يجعله من الملاعب المحورية في النسخة الجارية.

وشهد الملعب أولى مبارياته في البطولة بمواجهة إسبانيا والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل السلبي، وسط حضور جماهيري كبير بلغ السعة الكاملة.