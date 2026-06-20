لابورت: لا نحتاج تغييرا أمام «الصقور»

أكد إيميريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أنه لا يجب تغيير أي شيء أمام السعودية في المواجهة الثانية لبلاده ضمن مونديال 2026 الذي ينظم حاليًا في أمريكا والمكسيك وكندا، على الرغم من الخروج بالتعادل بنتيجة سلبية أمام الرأس الأخضر في المجموعة ذاتها.

وقال المدافع الإسباني الذي سبق أن احترف في نادي النصر الموسم قبل الماضي، لوكالة فرانس برس: «أعتقد أنه لا ينبغي تغيير أي شيء، بل يتعين فقط تغيير النجاعة أمام المرمى، هذا هو الأهم. أمام الرأس الأخضر حاولنا أن نلعب كرتنا أسلوب إسبانيا المعتاد، هذا الأسلوب الذي نلعبه دائمًا. لم نكن موفقين أمام المرمى، وهذا ما أربكنا بعض الشيء».

وأضاف: «في مواجهة السعودية الأحد، يجب أن نحاول الاستمرار حتى النهاية، وأن نسجل ذلك الهدف الذي سيساعدنا على تطوير لعبنا، حينها سيفتحون صفوفهم أكثر، وسيضغطون علينا بشكل أكبر، هنا نكون أقوى قليلًا، رافضًا الحديث عن التأثر بغياب بعض الركائز مثل لامين يامال ونيكو ووليامس».

وتابع لاعب أتلتيك بلباو: «من الواضح أنه في ذلك اليوم ضد الرأس الأخضر، لم يكن هناك لاعبان مؤثران على طرفي الملعب، هما، في إشارة إلى يامال ووليامس، معتادان تحديدًا على خوض مواجهات واحد ضد واحد على الجناحين»، معبّرًا عن سعادته «بعودتهما بقوة بعد إصابة في الفخذ، لكن الجناحين لا يزالان غير قادرين على خوض مباراة كاملة».

وعما إذا كان ترشيح إسبانيا للفوز باللقب ما زال قائمًا بعد المباراة الافتتاحية، قال: «هناك العديد من المرشحين، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، لذلك لا يزعجنا الأمر، نحن أيضًا حققنا أرقامًا تؤكد أننا نمر بفترة جيدة 32 مباراة من دون خسارة».

وتتعادل المنتخبات الأربعة في المجموعة الثامنة بواقع نقطة لكل منها، بعدما انتهت مواجهة السعودية والأوروجواي بنتيجة 1-1.