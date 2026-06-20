دورة برلين.. جيسيكا تقصي أرينا وتبلغ النهائي

بلغت الأمريكية جيسيكا بيجولا، لاعبة التنس، المصنفة الرابعة عالميًا، نهائي دورة برلين لكرة المضرب «500 نقطة» للمرة الثانية، بعدما أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، المتصدرة، بالفوز عليها بنتيجة 6-2 و6-7 «4-7» و6-0، السبت.

ولإحراز اللقب الـ 12 في مسيرتها والثاني على عشب برلين، بعد الأول عام 2024، تواجه جيسيكا في النهائي مع الفائزة من المواجهة المقررة مساء السبت بين التشيكية ليندا نوسكوفا الـ 13، والفليبينية ألكسندرا إيالا الـ 35.

وفي المواجهة الأولى بين اللاعبتين على الملاعب العشبية، والـ 13 بينهما بالمجمل، حققت اللاعبة الأمريكية انتصارها الرابع فقط على البيلاروسية بعدما استفادت من أخطاء المتوجه بأربعة ألقاب كبرى، خاصة في الضربات الأمامية خلال الأشواط الثلاثة الأولى.

وكسرت جيسيكا إرسال منافستها لتتقدم 2-1، ثم لم تمنحها أيّ فرصة على إرسالها، لتحسم المجموعة 6-4.

وتقدمت البيلاروسية في المجموعة الثانية، بعدما كسرت الإرسال في البداية، لكنها بدت متوترة عند الحسم، لتدفعها جيسيكا إلى شوط فاصل توقف بسبب المطر عند 3-1 للأمريكية وعلى إرسال منافستها.

وبعد ساعتين ونصف الساعة، عادت اللاعبتان إلى ملعب «شتيفي جراف»، وتمكنت أرينا من فرض مجموعة ثالثة حاسمة سرعان ما تقدمت فيها جيسيكا في طريقها لحسمها نظيفة، منهية اللقاء في ساعتين و13 دقيقة.