دالوت يرد على المنتقدين.. ويدافع عن رونالدو

رد ديوجو دالوت، مدافع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بقوة على المنتقدين، السبت، مؤكدًا أن هناك من يتمنون فشل بلاده في مشوارها بكأس العالم، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق في المجموعة الـ 11.

وجاءت تصريحات دالوت بعد ما وصفه ببضعة أيام صعبة، بعد تعادل البرتغال المخيب ‌للآمال 1ـ1 ‌مع الكونجو الديمقراطية.

وأثارت هذه النتيجة موجة ​من ‌الانتقادات ⁠والإساءة ​عبر الإنترنت قبل ⁠مواجهة البرتغال مع أوزبكستان الثلاثاء المقبل.

وقال دالوت للصحافيين: «الانتقادات ستأتي، لكن الرسالة التي نريد إيصالها هي أن ملايين الأشخاص يريدون فوز البرتغال، وهناك من لا يريدون فوزها».

وأضاف: «أنا في عالم كرة القدم منذ فترة كافية لأدرك أن الانتقادات جزء من العملية، ولا يمكننا الهروب منها. ولكن هناك انتقادات بناءة أيضًا».

وتابع: «رسالتنا واضحة: نحن متماسكون كفريق، ⁠وأقوياء، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل الفوز».

وعندما ‌طُلب منه تحديد من يستهدف، ‌ظل دالوت «27 عامًا» متحفظًا. وأكمل: «لا أستطيع تحديد شخص ​أو شخصين، لكن هناك من ‌لا يريدون فوز البرتغال.. مهمتي هي النزول إلى الملعب واللعب وإيصال رسالة ‌مفادها أن الفريق قوي ومتحد بغض النظر عن النتيجة.. يريد الفريق تقديم أداء أفضل».

وسارع دالوت للدفاع عن كريستيانو رونالدو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد بداية مخيبة للآمال في مشاركته السادسة ‌في كأس العالم.

وقال دالوت: «يدرك الجميع قدرة كريستيانو على التعامل مع الانتقادات. وبالنظر إلى ما يتداوله الناس، ⁠فإن الانتقادات ⁠جزء من بيئته».

وأضاف: «الضغط جزء لا يتجزأ من المنافسة على هذا المستوى. لم يتغير رأينا فيه، وسيظل دائمًا على استعداد للمساعدة وتمثيل بلاده».

كما كشف دالوت عن أن اللاعبين تجنبوا عمدًا ردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: «دون الكشف عن الكثير مما نقوله في المحادثات الخاصة، أجرينا قبل كأس العالم محادثة حول وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات».