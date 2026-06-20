عرتن يقود قمة الكويت والقادسية

يدير الصومالي عمر عرتن، الحكم الدولي، الذي حُرم من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، قمة المرحلة الأخيرة من الدوري الكويتي بين فريق الكويت الأول لكرة القدم والقادسية 29 يونيو الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الكويتي، فإن دعوة عرتن جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الصومالي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الاتحادين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تطوير منظومة التحكيم في المنطقة.

وذكر الاتحاد الكويتي أن عرتن، البالغ من العمر 34 عامًا، والحائز على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، يعد من أبرز الحكام القارة الإفريقية.

وكان من المفترض أن يصبح عرتن أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، لكن أحلامه اصطدمت بواقع منعه من دخول أمريكا، التي تستضيف النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك، على الرغم من حصوله على تأشيرة.

وتكتسب مباراة الكويت والقادسية أهمية خاصة كونها من المواجهات الكلاسيكية محليًا، وحسم الأول لقب الدوري، قبل ثلاث مراحل على النهاية، وللمرة الخامسة تواليًا، في إنجاز لم يحققه أي نادٍ في البلاد.

ويدير عرتن أيضًا مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا الإنجليزي، بطل «يوروبا ليج»، وذلك في 12 أغسطس المقبل، في سالزبورج النمساوية، بقرار من الاتحاد القاري للعبة «ويفا».