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استعداد إسباني

2026.06.20 | 08:07 pm
استعد لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة المنتخب السعودي، الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز والفرنسية)
استعداد إسباني

استعداد إسباني

استعداد إسباني

استعداد إسباني

استعداد إسباني

استعداد إسباني