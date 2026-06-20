استعداد إسباني

استعد لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة المنتخب السعودي، الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز والفرنسية)