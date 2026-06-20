تأهب برتغالي

شارك لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، السبت، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز)