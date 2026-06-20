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تأهب برتغالي

2026.06.20 | 08:09 pm
شارك لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، السبت، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز)
تأهب برتغالي

تأهب برتغالي

تأهب برتغالي

تأهب برتغالي

تأهب برتغالي

تأهب برتغالي