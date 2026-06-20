أمام إسبانيا.. دونيس يجهز المحاور

يدرس اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إجراء أكثر من تبديل على قائمة الأخضر الأساسية التي ستواجه إسبانيا، الأحد، ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم على ملعب مرسيدس بنز.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية» جرب المدرب اليوناني ناصر الدوسري خلال المناورة إلى جانب عبد الله الخيبري ومحمد كنو.

وأضاف المصدر نفسه أن تشكيلة الأخضر لن تشهد تغيرات عدة عن التي بدأت في مباراة الأوروجواي الماضية، باستثناء دخول لاعب أو لاعبين في القائمة.

وينتظر أن يحدد دونيس خلال الاجتماع الفني، الأحد، القائمة الأساسية للأخضر قبل توجه البعثة إلى ملعب المباراة.

واستقر المنتخب السعودي، السبت، بفندق «جراند حياة أتلانتا إن باكهيد» قبل مواجهة نظيره الإسباني، الأحد.

وبيّن المصدر ذاته أن الأخضر غادر الجمعة «فور سيزونز» أوستن ووصل فندقه في أتلانتا من فئة الأربع نجوم صباح السبت.

يذكر أن إسبانيا تعادلت دون أهداف أمام الرأس الأخضر، فيما خطفت الأوروجواي هدف التعديل من أمام الأخضر قبل النهاية بعشر دقائق، الثلاثاء الماضي.