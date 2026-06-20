قبل الصقور.. إسبانيا تغلق الساحات

ألغى الاتحاد الإسباني لكرة القدم الفعاليات المخصصة لمشاهدة مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي، الأحد، في منطقة المشجعين في مدريد العاصمة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وكان الاتحاد الإسباني حوَّل ساحة «بلازا دي كولون» الشهيرة في مدريد إلى منطقة تجمع جماهيرية أطلق عليها اسم «ساحة المنتخب»، لمتابعة مباريات المنتخب الإسباني في كأس العالم عبر شاشات عملاقة.

وشهدت المنطقة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا خلال المباراة الأولى لإسبانيا أمام الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل السلبي، إلا أنَّ الاتحاد الإسباني قرَّر إلغاء جميع الأنشطة المقررة بالتزامن مع مواجهة السعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وأوضح الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي، أنَّ القرار جاء لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وحماية الجماهير، في ظل توقعات بوصول درجات الحرارة في مدريد إلى 39 درجة مئوية.

ودعا الاتحاد المشجعين إلى متابعة المباراة من أماكن مغلقة ومكيفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والطوارئ.

في المقابل، لن يواجه المشجعون الموجودون في ملعب المباراة بمدينة أتالانتا الأمريكية الظروف ذاتها، إذ يحتضن اللقاء ملعب مرسيدس بنز، المزوَّد بسقف قابل للإغلاق ونظام تكييف متطور يحافظ على درجات حرارة مناسبة داخل المدرجات وأرضية الملعب.