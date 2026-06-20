هولندا تستعرض بخماسية السويد

كشر المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم عن أنيابه، وقطع شوطًا كبيرًا نحو دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد الفوز الكاسح على السويد 5ـ1، السبت، في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وكانت بداية المنتخب الهولندي مخيبة للآمال، إذ اكتفى بالتعادل أمام اليابان 2ـ2، على الرغم من تقدمه مرتين خلال المواجهة التي جرت في الجولة الأولى، وبالتالي دخل لقاء السويد وهو مطالب بالفوز، لا سيما أنَّ الأخير اكتسح تونس افتتاحًا 5ـ1.

ونجح الهولنديون في تحقيق المطلوب بفضل ثنائية لكل من براين بروبي «5 و17» وكودي جاكبو «47 و54» وهدف للبديل كريسنسيو سامرفيل «89»، بينما الهدف الوحيد للمنتخب السويدي عن طريق أنتوني إلانجا «59».

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السويد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة اليابان وتونس التي تلعب لاحقًا.