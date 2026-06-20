كيسيه أساسيّا.. وألمانيا دون تغييرات

يبدأ المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم مواجهة ألمانيا، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026 بتشكيلة أساسية طالها تغيير وحيد عكس منافسه، الذي فضَّل اللعب بالعناصر نفسها التي اكتسحت كوراساو 7ـ1 في الجولة الماضية.

وأبقى إيميرس فاي، مدرب «الأفيال»، على كيسيه وتسعة لاعبين آخرين شاركوا منذ البداية في لقاء الإكوادور، وأعاد أماد ديالو إلى التشكيلة الأساسية بعد أن شارك بديلًا في المباراة الأخيرة.

وسجَّل ديالو هدف الفوز على الإكوادور عقب مشاركته بدلًا من إيلي واهي في الشوط الثاني.

وإضافة إلى كيسيه وديالو، تألفت تشكيلة المنتخب الإيفواري من: يحيى فوفانا في حراسة المرمى، ويلفريد سينجو، أوديلون كوسونو، إيمانويل أجبادو، إبراهيم سانجاري، كريست ​أولاي، أنجي يوان ​بوني، ويان ديوماندي.

في المقابل، فضَّل يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، عدم إجراء تغيير على قائمته الأساسية، إذ دفع بالأسماء نفسها التي خاضت مباراة كوراساو، المكوَّنة من: مانويل ‌نوير في حراسة المرمى، جوناثان تاه، يوزوا كيميش، نيكو شلوتربيك، ناثانيال ⁠براون، ⁠ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا، فلوريان فيرتس، ليروي ساني، فيلكس نميشا، وكاي هافرتس.

شرح:

فرانك كيسيه، نجم المنتخب الإيفواري، يتقدم زملاءه خلال الإحماء استعدادًا لمواجهة ألمانيا، السبت، في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم 2026 (الفرنسية)