اتحاد المبارزة يشارك في العمومية الآسيوية

شارك الاتحاد السعودي للمبارزة في أعمال الجمعية العمومية الـ 39 للاتحاد الآسيوي، التي استضافتها مدينة نيودلهي الهندية، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة.

ومثَّل الجانب السعودي في الاجتماع الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، إلى جانب عبد الله السنيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد.

وترأس أعمال الجمعية العمومية الشيخ المهندس سالم القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور أحمد الصبان، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، إذ ناقش المجتمعون عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمستقبل اللعبة في القارة.

واستعرضت الجمعية الأنشطة والبرامج التي نفذها الاتحاد الآسيوي خلال عام 2025، إلى جانب تقرير التقدم المحرز خلال النصف الأول من عام 2026، كما ناقشت خطط تطوير اللعبة على مستوى الاتحادات الوطنية والبرامج المخصصة لدعم اللاعبين والمدربين والحكام.

وشهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات التنظيمية، من أبرزها تحديد الدول المستضيفة للبطولات الآسيوية حتى عام 2028، ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت اللعبة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية التطوير والميزانية المقترحة لعام 2027.