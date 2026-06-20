العويس يغيب عن مناورة الأخضر

غاب محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن المناورة الفنية الأخيرة للأخضر قبل مواجهة إسبانيا، الأحد، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026، وفقًا لما رصدته «الرياضية» خلال الجزء المفتوح من التدريب.

وقسَّم اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض مناورة على نصف مساحة الملعب، بمشاركة الحراس نواف العقيدي وأحمد الكسار وعبد القدوس عطية، فيما لم يشارك العويس وعبد الرحمن الصانبي.

وبقي العويس على مقاعد البدلاء خلال المناورة، بعدما أنهى برنامجًا تدريبيًّا خاصًا قبل بدايتها.

وفسَّر الاتحاد السعودي لوسائل الإعلام أنَّ غياب الحارس عن المناورة يعود إلى انتهاء التدريبات الخاصة المخصصة له.

ويعد العويس الحارس الأساسي للأخضر في البطولة الجارية، إذ شارك أمام أوروجواي في الجولة الأولى، وأسهم في خروج المنتخب بنقطة التعادل 1ـ1.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة إسبانيا، الأحد، على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما افتتح مشواره بالتعادل أمام أوروجواي، فيما دخل المنتخب الإسباني اللقاء بعد تعادله سلبًا مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى.