الريال يرفض شائعات أوليسيه

أكد نادي ريال مدريد الإسباني عدم تواصله مع الدولي الفرنسي ميشيل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بشأن انتقال محتمل.

وكانت وسائل إعلام إسبانية عدة أشارت إلى أنَّ اللاعب «24 عامًا»، الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب في فوز فرنسا على السنغال 3ـ1 في مستهل مشوارهما الثلاثاء في كأس العالم، مدرج على قائمة اهتمامات النادي الإسباني الذي يُفكّر في تقديم عرض يتجاوز 200 مليون يورو للتعاقد معه.

وجاء في بيان للنادي، السبت: «يود ريال مدريد أن يوضح أنه لم يُجرِ أي اتصال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع اللاعب المذكور أو مع ممثليه أو محيطه»، نافيًا «المعلومات التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام». كما شدَّد النادي على أنَّه يحتفظ بـ«علاقات مؤسساتية ممتازة» مع بايرن ميونيخ.

وتألق أوليسيه، المنتقل من كريستال بالاس الإنجليزي 2024 مقابل 60 مليون يورو، بشكل لافت تحت قيادة المدرب البلجيكي البافاري فنسان كومباني، مساهمًا في تتويج بايرن بلقبي الدوري الألماني والكأس.

وزادت حدة الشائعات عقب إعلان فلورنتينو بيريز، خلال حملته لإعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد، عزمه تقديم عرض ضخم لا يقل عن «150 مليون يورو» للتعاقد مع لاعب جديد.

ويرغب النادي الإسباني، الذي عيّن أخيرًا البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق، في إعادة هيكلة تشكيلته.

وبعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب، أعلن ريال مدريد في الفترة الأخيرة ثلاثة تعاقدات من الدوري الإنجليزي وهم الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قلب الدفاع، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الوسط، في صفقتي انتقال حرتين بعد انتهاء عقديهما مع ليفربول ومانشستر سيتي، إلى جانب الإسباني مارك كوكوريّا، الظهير الأيسر لتشيلسي.