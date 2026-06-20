الرئيسية / الصورة .. قصة

اكتساح هولندي

2026.06.20 | 11:14 pm
اكتسح المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم نظيره السويدي 5ـ1، السبت، في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2026. (الوكالات)
اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي