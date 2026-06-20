اكتساح هولندي

اكتسح المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم نظيره السويدي 5ـ1، السبت، في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2026. (الوكالات)