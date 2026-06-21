مجسمات إسبانية تحاكي دفاعات الأخضر

رسم لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ملامح مواجهة السعودية خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت صباح السبت في أتالانتا، وسط حضور إعلامي كبير تابع الدقائق المفتوحة من المران.

ووضع دي لا فوينتي مجسمات هوائية على أرضية الملعب تحاكي تمركز لاعبي المنتخب السعودي وخطوطه الدفاعية، قبل أن يوجه لاعبيه خلال التقسيمة الفنية إلى كيفية التحرك وبناء الهجمات أمام الشكل المتوقع للأخضر في مواجهة الأحد، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وتشير التقارير إلى أنَّ مشاركة النجم لامين يامال أمام السعودية قد لا تمتد لأكثر من 45 دقيقة بعد البرنامج البدني الذي خضع له خلال الأيام الماضية.

ويبحث المنتخب الإسباني عن انتصاره الأول في البطولة بعد تعادله السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الافتتاحية، بينما يدخل الأخضر المواجهة منتشيًا بنقطة التعادل أمام أوروجواي.

وتتصدر مواجهة السعودية وإسبانيا اهتمامات وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع تعقد حسابات المجموعة الثامنة بعد انتهاء مباراتي الجولة الأولى بالتعادل، ما يجعل نقاط اللقاء ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.