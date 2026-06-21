ميسي يهدد طموحات النمسا الخاصة

يمكن أن يقطع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 32 عندما يواجه نظيره النمساوي في مباراتهما الثانية ضمن المجموعة العاشرة لكأس العالم، بعد أن بدآ مشوراهما بفوزين مقنعين.

وألهم ليونيل ميسي الأرجنتين في بداية حملة الدفاع عن لقبها بتسجيله ثلاثية الفوز «3-0» على الجزائر، ليعادل بذلك رقم ميروسلاف كلوزه الألماني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بينما فازت النمسا 3-1 على الأردن، لتمهد بذلك مواجهة بين المتصدرين المبكرين للمجموعة.

وسيضع الفوز الأرجنتين على أعتاب دور الـ 32، وقد يضمن لها صدارة المجموعة إذا فشل الأردن في التغلب على الجزائر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وتدخل النمسا المباراة بطموحاتها الخاصة بعد البداية المثيرة للإعجاب في اللقاء الافتتاحي تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك، ويمكنها أيضا التقدم إذا تغلبت على الأرجنتين، ولم تفز الجزائر على الأردن.

وستتجه الأنظار مرة أخرى إلى ميسي «38 عامًا»، والذي عزز مستواه الحاسم ضد الجزائر مكانة الأرجنتين كأحد المرشحين الأوفر حظا للفوز بالكأس، وهو تهديد أقر به ديفيد ألابا قائد النمسا بعد مشاهدة مباراتها الافتتاحية.

وقال المدافع بعد فوز فريقه في المباراة الافتتاحية: «لقد شاهدنا بالتأكيد مباراتهم قبل مغادرتنا.. من المذهل أن يستهل ميسي مثل هذه البطولة بثلاثية. إنه أمر جنوني للغاية. لنأمل ألا يكرر ذلك».

وسارع ألابا إلى التأكيد على أن جودة الأرجنتين تتجاوز بكثير نجمها الأبرز. وقال: «نعرف نوعية المنافس الذي نواجهه، ونعرف المستوى الذي يتمتع به لاعبوهم، حتى بخلاف ميسي، كما نعرف قدراتهم كمجموعة».

وتأمل النمسا أن تتمكن من خلال أسلوبها المنظم في الضغط على المنافس من تعطيل إيقاع لعب الأرجنتين وتعزيز فرصها في التربع على صدارة المجموعة.

وحذر بابلو إيمار مساعد مدرب الأرجنتين من أن النمسا ستشكل تحديًا مختلفًا عن الجزائر، ووصف لاعبي المدرب رانجنيك بأنهم أقويا بدنيًا وقادرين على إحداث مشاكل على الرغم من بداية الأرجنتين الرائعة.

وقال في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» :«النمسا قوية جدًا، كما نرى مع الغالبية العظمى من المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم».

كما تأثرت استعدادات الأرجنتين للمباراة بشكوى الجزائر إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي بشأن عدة قرارات اتخذت خلال الفوز في المباراة الافتتاحية، بما في ذلك حادثة أفلت فيها ميسي من العقاب بعد تدخله على القائد عيسى ماندي قبل أن يسجل ثلاثيته.

ولم تعلق الأرجنتين علنًا على الشكوى، وستركز على مواصلة انطلاقتها الناجحة.