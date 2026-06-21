بلجيكا تخسر دوكو أمام إيران

خسر المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خدمات جناحه جيريمي دوكو في مواجهة إيران، لحساب الجولة الثانية ضد إيران الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم بسبب مشاكل تنفسية.

وأوضح المنتخب البلجيكي عبر حسابة في منصة «إكس» :«بسبب المرض، لن يكون جيريمي دوكو ضمن المجموعة في مباراتنا المقبلة ضد إيران».

وقدم جناح مانشستر سيتي الانجليزي أداءً باهتًا أمام مصر «1-1» في الجولة الأولى، وهي نتيجة مخيبة لآمال المنتخب في مجموعة تبدو في متناوله. وتحتل بلجيكا المركز الثالث بعد التعادل «2-2» بين إيران ونيوزيلندا.

وكان المدرب الفرنسي لبلجيكا رودي جارسيا أكد في وقت سابق من الأسبوع أن حالة المهاجم الصحية بدت في تحسن، لكنها لا تزال «متأثرة بهذه المشكلة التنفسية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما يجد اللاعب «24 عامًا» نفسه في قلب جدل خلال الأيام الأخيرة، إذ يرغب في العودة إلى بلجيكا ليكون إلى جانب زوجته عند ولادة طفلهما الأول، وهو حدث قد يتزامن مع دور ثمن النهائي أو ربع النهائي في حال تأهل منتخب بلاده.