إصابة رافينيا تربك حسابات الـ«سليساو»

يخضع رافينيا، أحد أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في مونديال أمريكا الشمالية، لـ«علاج مكثف» بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

ومن المرجح جدًا أن يغيب رافينيا عن المباراة المقبلة ضد إسكتلندا الأربعاء المقبل، كما تحوم الشكوك حول مشاركته في بقية مشوار البطولة، رغم بقائه مع المنتخب.

وخضع جناح برشلونة الإسباني «28 عامًا» لفحوص طبية عقب الفوز على هايتي «3-0»، أكدت طبيعة الإصابة، وهي تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وكتب الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان السبت: «سيخضع اللاعب لبروتوكول علاج مكثف، تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، بهدف التعافي والعودة إلى النشاط في أقرب وقت ممكن».

وكان رافينيا اضطر لمغادرة ملعب «لينكولن فايننشال فيلد» في فيلادلفيا عند الدقيقة 40 الجمعة، بعد شعوره بآلام في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن.

وأعادت هذه الإصابة العضلية القلق داخل أوساط المنتخب ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن حالة رافينيا، الذي عانى في الأشهر الأخيرة من مشاكل بدنية متكررة على مستوى الفخذين.