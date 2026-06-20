دي لا فوينتي: السعوديون هزموا الأرجنتين.. والحسابات أمامهم مختلفة

شدد الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، على أن فريقه أمامه خيار واحد وهو الفوز أمام السعودية الأحد لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحافي: «لا يوجد أي دراما، الأحد، علينا الفوز وفقط».

وعن الانتقادات التي تطال اللاعبين بعد التعادل أمام الرأس الأخضر سلبيًا في الجولة الأولى أوضح: «لا يوجد أي توتر أو قلق، ونحن محظوظون بسبب تواجد مستوى التنافسية لدينا، ونحن متألمون، ويتم انتقادنا، ولكن هذا قد يكون إيجابيًا لنا، لنستخدمه كحافز».

وتابع المدرب الإسباني: «لا شك أننا حللنا مباراتنا الماضية، لنزيل كل الشكوك، ونعرف ما فعلنا بشكل جيد، وأخطاءنا أيضًا، سواء فزنا أو خسرنا نحاول التطور دائمًا».

وكشف أنه ينوي إجراء تغييرات فنية خلال مواجهة السعودية قائلًا: «نفكر في بعض التغييرات، ربما، ليس لأن بعض اللاعبين ليسوا جاهزين، لكن بسبب الخصائص».

وفيما يخص جاهزية لامين يامال: «يشعر بشكل جيد، وسنرى كم دقيقة سيلعبها، البعض منكم يقول عدد دقائقه التي سيلعبها، لكن ما أستطيع قوله حول هذه المسألة إن لامين سيقدم كل ما لديه».

وتابع: «لعبنا الكثير من المباريات في التصفيات وكنا جيدين دون يامال، وربما نعطيه بعض الدقائق».

وتابع: «سنقيم حالة نيكو ويليامز، وسنرى ما إذا كان سيبدأ، الأهم، مثل لامين، أنه عاد معنا، وهذه أخبار سعيدة. سنرى في لقاء الغد ما الذي سيحدث، ومتأكد أن أحدًا سيبقى في الدكة، فنحن نملك 25 لاعبًا».

وانتقد المدرب الإسباني أسلوب المنتخبات التي تلعب أمامه بأسلوب دفاعي قائلًا: «بسبب أسلوبنا، تلعب الخصوم بدفاع متأخر، أتمنى لو لم يكونوا شرسين في دفاعهم واختاروا دفاعًا متوسطًا، ولكن كل فريق يحق له اختيار الأفضل بالنسبة له».

وعن اختلاف مواجهة السعودية عن لقاء الرأس الأخضر قال: «السعودية تملك خصائص مختلفة عن الرأس الأخضر، لذا ستكون مباراة مختلفة بطبيعة الحال».

وتابع: «أعرف مسؤولياتي، كل شيء يبدو متشابهًا عما كان عليه الأمر قبل 5 أيام، وأنا متحمس للتنافسية وأتطلع للقاء الغد كثيرًا، ونعلم أيضًا ما الذي علينا فعله للفوز بالمباراة، ولكننا واضحون بشأن أسلوب لعبنا ومعاييرنا ونريد من الجميع أن يكون في مستواها».

وأكمل: «السعودية تتطور على مستويات عديدة، دوريها يتطور بسبب اللاعبين الذين تواجدوا فيها، وهذا له انعكاس إيجابي على المنتخب، اللاعبون تطوروا على المستوى الفني والتقني والبدني».

وأضاف: «لو نظرنا إلى الأعوام الماضية، لقد هزمت السعودية الأرجنتين، أكرر، علينا أن نعطي كل ما لدينا ضد السعودية وكل خصم، وإلا سنكون في خطر، السعودية تنمو، علينا تحليلهم على مستوى فردي وجماعي بشكل ممتاز».